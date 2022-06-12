В ХМАО рассказали о причинах возникновения природных пожаров

Большая часть возгораний произошла по вине человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

За прошедшую неделю в ХМАО потушили восемь природных пожаров, шесть из них произошли по вине человека. Об этом сообщили в Департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«В шести случаях причиной возгорания стало несоблюдения правил пожарной безопасности на природе местного населения. Два пожара возникло из-за гроз», — уточнили в ведомстве на странице в соцсети «ВКонтакте».

Пожарные ликвидировали три лесных пожара на площади 63 гектара и пять ландшафтных пожаров на площади 161 гектар. По данным ведомства на 09:00 13 июня, в округе отсутствуют возгорания.

Ранее URA.RU писало, ХМАО назван в числе регионов, где летом прогнозируется пожароопасная обстановка. Об этом сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.