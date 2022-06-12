12 июня 2022
11 июня 2022

В ХМАО рассказали о причинах возникновения природных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая часть возгораний произошла по вине человека Фото:
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Лесные пожары в России

За прошедшую неделю в ХМАО потушили восемь природных пожаров, шесть из них произошли по вине человека. Об этом сообщили в Департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«В шести случаях причиной возгорания стало несоблюдения правил пожарной безопасности на природе местного населения. Два пожара возникло из-за гроз», — уточнили в ведомстве на странице в соцсети «ВКонтакте».

Пожарные ликвидировали три лесных пожара на площади 63 гектара и пять ландшафтных пожаров на площади 161 гектар. По данным ведомства на 09:00 13 июня, в округе отсутствуют возгорания.

Ранее URA.RU писало, ХМАО назван в числе регионов, где летом прогнозируется пожароопасная обстановка. Об этом сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

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За прошедшую неделю в ХМАО потушили восемь природных пожаров, шесть из них произошли по вине человека. Об этом сообщили в Департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО. «В шести случаях причиной возгорания стало несоблюдения правил пожарной безопасности на природе местного населения. Два пожара возникло из-за гроз», — уточнили в ведомстве на странице в соцсети «ВКонтакте». Пожарные ликвидировали три лесных пожара на площади 63 гектара и пять ландшафтных пожаров на площади 161 гектар. По данным ведомства на 09:00 13 июня, в округе отсутствуют возгорания. Ранее URA.RU писало, ХМАО назван в числе регионов, где летом прогнозируется пожароопасная обстановка. Об этом сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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