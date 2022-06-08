08 июня 2022

ХМАО и ЯНАО вошли в число регионов, уязвимых для лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, тушение, тушение пожара, тушение лесных пожаров, проливка
Синоптики прогнозируют высокий класс пожароопасности Фото:
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Лесные пожары в России

ХМАО и ЯНАО названы в числе регионов, где летом прогнозируется пожароопасная обстановка. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

«Росгидрометцентр прогнозирует высокие температуры и высокий класс пожарной опасности в ряде регионов. В УрФО это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», — уточнил Советников.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из Иркутской области вернулись пожарные, где они помогали коллегам тушить лесные пожары. 50 человек доставили в округ специальным рейсом.

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ХМАО и ЯНАО названы в числе регионов, где летом прогнозируется пожароопасная обстановка. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников. «Росгидрометцентр прогнозирует высокие температуры и высокий класс пожарной опасности в ряде регионов. В УрФО это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», — уточнил Советников. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из Иркутской области вернулись пожарные, где они помогали коллегам тушить лесные пожары. 50 человек доставили в округ специальным рейсом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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