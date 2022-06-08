ХМАО и ЯНАО вошли в число регионов, уязвимых для лесных пожаров

Синоптики прогнозируют высокий класс пожароопасности
новость из сюжетаЛесные пожары в России
ХМАО и ЯНАО названы в числе регионов, где летом прогнозируется пожароопасная обстановка. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.
«Росгидрометцентр прогнозирует высокие температуры и высокий класс пожарной опасности в ряде регионов. В УрФО это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», — уточнил Советников.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из Иркутской области вернулись пожарные, где они помогали коллегам тушить лесные пожары. 50 человек доставили в округ специальным рейсом.
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