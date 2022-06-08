ХМАО и ЯНАО вошли в число регионов, уязвимых для лесных пожаров

09 июня 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют высокий класс пожароопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России ХМАО и ЯНАО названы в числе регионов, где летом прогнозируется пожароопасная обстановка. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников. «Росгидрометцентр прогнозирует высокие температуры и высокий класс пожарной опасности в ряде регионов. В УрФО это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», — уточнил Советников. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из Иркутской области вернулись пожарные, где они помогали коллегам тушить лесные пожары. 50 человек доставили в округ специальным рейсом. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

ХМАО и ЯНАО названы в числе регионов, где летом прогнозируется пожароопасная обстановка. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников. «Росгидрометцентр прогнозирует высокие температуры и высокий класс пожарной опасности в ряде регионов. В УрФО это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», — уточнил Советников. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из Иркутской области вернулись пожарные, где они помогали коллегам тушить лесные пожары. 50 человек доставили в округ специальным рейсом.