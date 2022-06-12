12 июня 2022
11 июня 2022

В тюменском ГИБДД поставили антирекорд по задержанным водителям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, гибдд, дпс
За последние сутки ГИБДД Тюменской области установил антирекорд по количеству задержанных в состоянии алкогольного опьянения Фото:

ГИБДД Тюменской области за день задержали 27 пьяных водителей и еще 29 отстранили от участия в дорожном движении. Такой информацией поделились в пресс-службе регионального ведомства. По их словам, это рекордный показатель с начала года.

«Антирекорд этого года. 27 водителей в состоянии опьянения за минувшие сутки задержаны сотрудниками ГИБДД в Тюменской области. Еще 29 пьяных водителей отстранены от участия в дорожном движении сегодня ночью», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Там также уточнили, что конкретно в Тюмени отстранили 21 водителя.

Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД начала проводить «сплошные проверки» на трезвость водителей. В ведомстве отметили, что с началом теплого сезона увеличилось число задержанных водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

ГИБДД Тюменской области за день задержали 27 пьяных водителей и еще 29 отстранили от участия в дорожном движении. Такой информацией поделились в пресс-службе регионального ведомства. По их словам, это рекордный показатель с начала года. «Антирекорд этого года. 27 водителей в состоянии опьянения за минувшие сутки задержаны сотрудниками ГИБДД в Тюменской области. Еще 29 пьяных водителей отстранены от участия в дорожном движении сегодня ночью», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Там также уточнили, что конкретно в Тюмени отстранили 21 водителя. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД начала проводить «сплошные проверки» на трезвость водителей. В ведомстве отметили, что с началом теплого сезона увеличилось число задержанных водителей в состоянии алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...