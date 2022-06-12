В тюменском ГИБДД поставили антирекорд по задержанным водителям

ГИБДД Тюменской области за день задержали 27 пьяных водителей и еще 29 отстранили от участия в дорожном движении. Такой информацией поделились в пресс-службе регионального ведомства. По их словам, это рекордный показатель с начала года.
«Антирекорд этого года. 27 водителей в состоянии опьянения за минувшие сутки задержаны сотрудниками ГИБДД в Тюменской области. Еще 29 пьяных водителей отстранены от участия в дорожном движении сегодня ночью», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Там также уточнили, что конкретно в Тюмени отстранили 21 водителя.
Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД начала проводить «сплошные проверки» на трезвость водителей. В ведомстве отметили, что с началом теплого сезона увеличилось число задержанных водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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ГИБДД Тюменской области за день задержали 27 пьяных водителей и еще 29 отстранили от участия в дорожном движении. Такой информацией поделились в пресс-службе регионального ведомства. По их словам, это рекордный показатель с начала года. «Антирекорд этого года. 27 водителей в состоянии опьянения за минувшие сутки задержаны сотрудниками ГИБДД в Тюменской области. Еще 29 пьяных водителей отстранены от участия в дорожном движении сегодня ночью», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Там также уточнили, что конкретно в Тюмени отстранили 21 водителя. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД начала проводить «сплошные проверки» на трезвость водителей. В ведомстве отметили, что с началом теплого сезона увеличилось число задержанных водителей в состоянии алкогольного опьянения.