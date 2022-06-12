12 июня 2022

Улицы в свердловских городах назовут в честь защитников Донбасса. Документ

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал инициативу увековечить память погибших в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Улицы, скверы и площади в городах Свердловской области могут назвать в честь военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Об этом губернатор региона Евгений Куйвашев заявил в ответе на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских. Документ появился в telegram-канале Альшевских.

«Инициатива [увековечить подвиги военных, участвующих в спецоперации] поддержана и будет учтена при строительстве и вводе в эксплуатацию новых элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Свердловской области», — говорится в ответе Куйвашева. Альшевских прокомментировал, что и не ожидал от губернатора другого ответа. «Прямолинейного, патриотичного», — написал он.

В середине мая депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских («Единая Россия») предложил назвать улицу или площадь Екатеринбурга в честь защитников Донбасса. С такой идеей он обратился к главе города Алексею Орлову и губернатору Евгению Куйвашеву.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Решение о проведении операции президент Владимир Путин назвал вынужденным. По его словам, главной целью российской армии является уничтожение военной инфраструктуры ВСУ и избегание жертв среди мирного населения.

Евгений Куйвашев ответил на обращение Альшевских, в котором депутат предложил увековечить память погибших в спецоперации свердловчан
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Улицы, скверы и площади в городах Свердловской области могут назвать в честь военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Об этом губернатор региона Евгений Куйвашев заявил в ответе на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских. Документ появился в telegram-канале Альшевских. «Инициатива [увековечить подвиги военных, участвующих в спецоперации] поддержана и будет учтена при строительстве и вводе в эксплуатацию новых элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Свердловской области», — говорится в ответе Куйвашева. Альшевских прокомментировал, что и не ожидал от губернатора другого ответа. «Прямолинейного, патриотичного», — написал он. В середине мая депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских («Единая Россия») предложил назвать улицу или площадь Екатеринбурга в честь защитников Донбасса. С такой идеей он обратился к главе города Алексею Орлову и губернатору Евгению Куйвашеву. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Решение о проведении операции президент Владимир Путин назвал вынужденным. По его словам, главной целью российской армии является уничтожение военной инфраструктуры ВСУ и избегание жертв среди мирного населения.
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