Андрей Альшевских призвал увековечить в Екатеринбурге память об участниках спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских («Единая Россия») предложил назвать улицу или площадь Екатеринбурга в честь защитников Донбасса. С такой идеей он обратился к главе города Алексею Орлову и губернатору Евгению Куйвашеву.

«Победа над нацистской скверной — историческая задача России. Наша армия, солдаты, офицеры ДНР и ЛНР, а также добровольцы сражаются за мир для соотечественников, отстаивают интересы общего дома. Предлагаю главе Екатеринбурга увековечить на карте города подвиг наших героев. Назвать новую улицу или площадь в честь защитников Донбасса», — написал Альшевских в своем telegram-канале.

Отдельное письмо, по словам депутата, было отправлено губернатору Куйвашеву. Его Альшевских попросил обсудить подобное переименование с мэрами других городов региона. На данный момент улиц или площадей, названных в честь участников спецоперации РФ на Украине, в Свердловской области нет. Такие инициативы ранее появлялись в Курганской области и Пермском крае.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Решение о проведении операции президент Владимир Путин назвал вынужденным. Заявлялось, что главной целью российской армии является уничтожение военной инфраструктуры ВСУ и избегание жертв среди мирного населения.