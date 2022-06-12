Житель Нижнего Тагила выманил у бабушек 1,3 млн рублей. Фото

13 июня 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле группа мошенников похищала у пенсионеров деньги по схеме «сын попал в ДТП» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который в конце мая обманул нескольких пенсионеров и выманил у них от 100 до 300 тысяч рублей. Тагильчанин звонил бабушкам и дедушкам, говорил, что их дети спровоцировали ДТП, и требовал откуп. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Подозреваемый мужчина совершил восемь преступлений на территории Нижнего Тагила. В полицию тогда поступили заявления от пенсионеров старше 80 лет, все они передали в руки мошенников свои сбережения в сумме от 100 до 300 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых. Потерпевшим звонили от лица родственников, которые якобы спровоцировали ДТП. Затем трубку передавали подставному сотруднику полиции, который требовал 900 тысяч рублей, чтобы замять дело. Если нужной суммы не оказывалось, то соглашались на меньшую. После этого к пенсионерам приезжал курьер и забирал пакет с деньгами. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Один из подозреваемых — 29-летний местный житель — задержан, он согласился сотрудничать со следствием. По аналогичной схеме в апреле действовали мошенники в Екатеринбурге. Им удалось выманить у пожилых екатеринбуржцев 850 тысяч рублей. Задержанный согласился сотрудничать со следствием Фото: ГУ МВД по Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который в конце мая обманул нескольких пенсионеров и выманил у них от 100 до 300 тысяч рублей. Тагильчанин звонил бабушкам и дедушкам, говорил, что их дети спровоцировали ДТП, и требовал откуп. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Подозреваемый мужчина совершил восемь преступлений на территории Нижнего Тагила. В полицию тогда поступили заявления от пенсионеров старше 80 лет, все они передали в руки мошенников свои сбережения в сумме от 100 до 300 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых. Потерпевшим звонили от лица родственников, которые якобы спровоцировали ДТП. Затем трубку передавали подставному сотруднику полиции, который требовал 900 тысяч рублей, чтобы замять дело. Если нужной суммы не оказывалось, то соглашались на меньшую. После этого к пенсионерам приезжал курьер и забирал пакет с деньгами. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Один из подозреваемых — 29-летний местный житель — задержан, он согласился сотрудничать со следствием. По аналогичной схеме в апреле действовали мошенники в Екатеринбурге. Им удалось выманить у пожилых екатеринбуржцев 850 тысяч рублей.