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Мэрия Нижневартовска отсудила миллионы за кривые заборы из мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик выплатит около 2 млн рублей компенсации и восстановит часть заборов Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) выиграли суд у подрядчика, который поставил муниципалитету некачественные уличные ограждения из переработанного мусора. Изготовитель выплатит около 2 млн рублей компенсации и восстановит часть заборов. Об этом URA.RU рассказал директор управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Александр Прилепин.

«Суды до конца дошли. Верховный суд буквально на позапрошлой неделе по этой фирме [вынес решение], а как они компенсировать будут… Демонтировать они все это не будут, но где-то будут технически исправлять. Порядка двух миллионов они возвращают по решению [суда]», — рассказал корреспонденту агентства Прилепин.

Заборы из переработанных материалов в Нижневартовске стали устанавливать три года назад. На конструкции город потратил 26 млн рублей. Ограждения оказались некачественными — после первой зимы покрылись ржавчиной и покосились. Поэтому мэрия подала в суд на подрядчика.

По словам Прилепина, сейчас установленные ограждения коммунальщики приводят в порядок своими силами — ровняют и красят. Ранее URA.RU также рассказывало, что в Нижневартовске уберут лишние заборы с улично-дорожной сети. Под демонтаж попадут, в том числе, ограждения из переработанного мусора, которые успели стать причиной скандалов.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) выиграли суд у подрядчика, который поставил муниципалитету некачественные уличные ограждения из переработанного мусора. Изготовитель выплатит около 2 млн рублей компенсации и восстановит часть заборов. Об этом URA.RU рассказал директор управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Александр Прилепин. «Суды до конца дошли. Верховный суд буквально на позапрошлой неделе по этой фирме [вынес решение], а как они компенсировать будут… Демонтировать они все это не будут, но где-то будут технически исправлять. Порядка двух миллионов они возвращают по решению [суда]», — рассказал корреспонденту агентства Прилепин. Заборы из переработанных материалов в Нижневартовске стали устанавливать три года назад. На конструкции город потратил 26 млн рублей. Ограждения оказались некачественными — после первой зимы покрылись ржавчиной и покосились. Поэтому мэрия подала в суд на подрядчика. По словам Прилепина, сейчас установленные ограждения коммунальщики приводят в порядок своими силами — ровняют и красят. Ранее URA.RU также рассказывало, что в Нижневартовске уберут лишние заборы с улично-дорожной сети. Под демонтаж попадут, в том числе, ограждения из переработанного мусора, которые успели стать причиной скандалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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