Байден объявил в США режим ЧС

06 июня 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

Джо Байден задействовал полномочия военного времени Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден объявил на территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электрогенерирующих мощностей. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. «Я, Джозеф Р. Байден-младший, настоящим объявляют чрезвычайную ситуацию в связи с угрозами наличию достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса. Приказываю следующее: предоставить министру торговли дополнительные полномочия для реагирования на ЧС», — сообщается на сайте Белого дома. Байден также продлил освобождение от пошлин импортных солнечных батарей из Азии. Американский президент задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей. Ранее Байден неоднократно обвинял президента России Владимира Путина в энергетическом кризисе США. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового кризиса стали антироссийские санкции, которые были введены странами Запада после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, пишет RT. Президент России отметил, что санкции Запада бьют по экономике США и Евросоюза, что ведет к глобальному кризису. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден объявил на территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электрогенерирующих мощностей. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. «Я, Джозеф Р. Байден-младший, настоящим объявляют чрезвычайную ситуацию в связи с угрозами наличию достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса. Приказываю следующее: предоставить министру торговли дополнительные полномочия для реагирования на ЧС», — сообщается на сайте Белого дома. Байден также продлил освобождение от пошлин импортных солнечных батарей из Азии. Американский президент задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей. Ранее Байден неоднократно обвинял президента России Владимира Путина в энергетическом кризисе США. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового кризиса стали антироссийские санкции, которые были введены странами Запада после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, пишет RT. Президент России отметил, что санкции Запада бьют по экономике США и Евросоюза, что ведет к глобальному кризису.