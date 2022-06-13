Рамзану Кадырову привезли питбуля из Мариуполя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову подарили собаку с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом глава Чечни рассказал в своем telegram-канале.

«По-настоящему приятный подарок сделал мне волонтер из Рязани Юрий Кованов. Он любезно подарил мне знаменитого питбуля, который прибыл сегодня в Грозный. Наш четвероногий друг проделал немалый путь из Мариуполя. Некоторое время он находился на территории металлургического комбината „Азовсталь“, где его удерживали националисты. Теперь знаменитый питбуль будет носить чеченскую кличку, по достоинству оценивающую его непоколебимый характер, — Борз. Отныне Борз будет сторожить мой дом и станет неотъемлемой частью наших домашних животных», — написал Кадыров.

Освобождение завода «Азовсталь» завершилось 21 мая. По данным Минобороны РФ, в общей сложности в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих ВСУ и националистов. После этого силы Народной милиции ЛНР начали разминирование территории завода.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. 9 июня власти Донецкой народной республики объявили о начале наступления на Славянск.

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