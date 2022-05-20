20 мая 2022

Минобороны показало кадры выхода последних боевиков с «Азовстали». Видео

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, металлургический комбинат азовсталь, город мариуполь, завод азовсталь
Минобороны опубликовало видео с выходом нацистов с «Азовстали» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ опубликовало кадры выхода последних боевиков украинского нацбатальона «Азов» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По данным ведомства, в общей сложности в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих ВСУ и националистов.

В ролике, опубликованным ведомством видно, как националисты сдают российским военным личные вещи на досмотр. Также военнослужащие РФ осматривают одежду боевиков и просят показать татуировки. В частности, один из боевиков нацбатальона продемонстрировал большую татуировку на левом плече с портретом националиста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак».

Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 20 мая в Минобороны сообщили о выходе всех боевиков с территории комбината. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании операции на «Азовстали» и полном освобождении Мариуполя.

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Минобороны РФ опубликовало кадры выхода последних боевиков украинского нацбатальона «Азов» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По данным ведомства, в общей сложности в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих ВСУ и националистов. В ролике, опубликованным ведомством видно, как националисты сдают российским военным личные вещи на досмотр. Также военнослужащие РФ осматривают одежду боевиков и просят показать татуировки. В частности, один из боевиков нацбатальона продемонстрировал большую татуировку на левом плече с портретом националиста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак». Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 20 мая в Минобороны сообщили о выходе всех боевиков с территории комбината. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании операции на «Азовстали» и полном освобождении Мариуполя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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