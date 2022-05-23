В Народной милиции ЛНР сообщили о разминировании «Азовстали»

Саперы вооруженных сил РФ и Народная милиция ЛНР проводят разминирование завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
«Саперные группы ВС РФ, совместно с Народной милицией ДНР проводят разминирование комбината „Азовсталь“ и прилегающих к заводу территорий. Работы по разминированию проводятся с привлечением специализированной техники», — сообщается в telegram-канале Народной милиции ЛНР.
Россия начала на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал это вынужденной мерой для помощи Донбассу, а также демилитаризации и денацификации Украины. На заводе «Азовсталь» долго время находились националисты, блокированные российскими военными. Путин приказал отменить штурм завода. Территорию удалось полностью освободить 20 мая, когда оттуда вышли все бойцы. Всего сдались в плен 2439 человек, пишет RT.
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Саперы вооруженных сил РФ и Народная милиция ЛНР проводят разминирование завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР. «Саперные группы ВС РФ, совместно с Народной милицией ДНР проводят разминирование комбината „Азовсталь“ и прилегающих к заводу территорий. Работы по разминированию проводятся с привлечением специализированной техники», — сообщается в telegram-канале Народной милиции ЛНР. Россия начала на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал это вынужденной мерой для помощи Донбассу, а также демилитаризации и денацификации Украины. На заводе «Азовсталь» долго время находились националисты, блокированные российскими военными. Путин приказал отменить штурм завода. Территорию удалось полностью освободить 20 мая, когда оттуда вышли все бойцы. Всего сдались в плен 2439 человек, пишет RT.