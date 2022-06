«Газпром» оставил без газа Данию и Германию

«Газпром» прекратил поставки газа в Данию и Германию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту «Газпром» полностью прекратил поставки газа немецкой компании Shell Energy Europe Limited и датской компании Orsted Salg & Service A/S. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Газпрома». «„Газпром" полностью остановил поставку газа компании Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой в рублях. Также „Газпром" полностью остановил поставку газа компании Orsted Salg & Service A/S (Дания)», — говорится в сообщении «Газпрома». Уточняется, что контракт РФ и немецкой компанией предусматривает объем до 1,2 миллиардов кубометров газа в год. По договору с Orsted Salg & Service A/S «Газпром» поставил в Данию 1,97 миллиардов кубометров газа в 2021 году. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать российский газ за рубли. Болгария и Польша отказались от новой схемы оплаты, после чего «Газпром» прекратил поставки газа в эти страны. Однако после этого Болгария передумала.

