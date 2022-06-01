«Газпром» оставил без газа Данию и Германию

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«Газпром» прекратил поставки газа в Данию и Германию Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

«Газпром» полностью прекратил поставки газа немецкой компании Shell Energy Europe Limited и датской компании Orsted Salg & Service A/S. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Газпрома».

«„Газпром“ полностью остановил поставку газа компании Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой в рублях. Также „Газпром“ полностью остановил поставку газа компании Orsted Salg & Service A/S (Дания)», — говорится в сообщении «Газпрома».

Уточняется, что контракт РФ и немецкой компанией предусматривает объем до 1,2 миллиардов кубометров газа в год. По договору с Orsted Salg & Service A/S «Газпром» поставил в Данию 1,97 миллиардов кубометров газа в 2021 году.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать российский газ за рубли. Болгария и Польша отказались от новой схемы оплаты, после чего «Газпром» прекратил поставки газа в эти страны. Однако после этого Болгария передумала.

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«Газпром» полностью прекратил поставки газа немецкой компании Shell Energy Europe Limited и датской компании Orsted Salg & Service A/S. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Газпрома». «„Газпром“ полностью остановил поставку газа компании Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой в рублях. Также „Газпром“ полностью остановил поставку газа компании Orsted Salg & Service A/S (Дания)», — говорится в сообщении «Газпрома». Уточняется, что контракт РФ и немецкой компанией предусматривает объем до 1,2 миллиардов кубометров газа в год. По договору с Orsted Salg & Service A/S «Газпром» поставил в Данию 1,97 миллиардов кубометров газа в 2021 году. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать российский газ за рубли. Болгария и Польша отказались от новой схемы оплаты, после чего «Газпром» прекратил поставки газа в эти страны. Однако после этого Болгария передумала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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