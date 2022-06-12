Дмитрий Ионин выступит на одной из площадок музыкального фестиваля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин планирует выступить с песней на одной из площадок Ural Music Night 24 июня. Об этом Ионин сообщил корреспонденту URA.RU.

«Я репетирую, буду выступать с песней „Я люблю тебя, жизнь“ на одной из площадок уральской „Ночи музыки“. Подробности не могу рассказать, официально расскажем все. Истосковались по таким мероприятиям, поэтому должно быть интересно и насыщенно. На площадках будут представлены все виды музыки», — рассказал Ионин. Репетиции Ионина проходят в студии барда Александра Новикова.

Фестиваль Ural Music Night состоится 24 июня. Насладиться музыкой можно будет на набережной в парке «Динамо», во дворе Окружного дома офицеров (ОДО), на летней эстраде Камерного театра и сцене Литературного квартала.

«Под строгим взором Александра Васильевича Новикова в выходные готовились к „Уральской ночи музыки-2022“», — написал Ионин у себя в telegram-канале Фото из telegram-канала Дмитрия Ионин