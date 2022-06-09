В Екатеринбурге в «Ночь музыки» устроят пленэр и казачью выставку

Гости смогут порисовать и посмотреть на быт казаков Урала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фестиваль «Ночь музыки» вновь анонсировал площадки, где пройдут выступления музыкантов. Насладиться музыкой можно будет на набережной в парке «Динамо», во дворе «Окружного дома офицеров» (ОДО), на летней эстраде Камерного театра и сцене «Литературного квартала». Об этом сообщает пресс-служба Ural Music Night.

«Во дворе ОДО разместится площадка „Музыка народов России“. На ней пройдут концерт „Урал казачий“, выставка „Быт казаков Урала“ и „Уральская вечерка“: уральские традиционные игры, танцы и кадрили», — сообщают организаторы. Также в качестве хедлайнеров к перечисленным артистам присоединится Белорусский государственный ансамбль «Песняры».

На сцене «Литературного квартала» выступят Константин Морев, Екатерина Яшникова, ANA, Колямба. Хедлайнерами площадки станут Тимур Шаов, Константин Завалин и «Приморский парк». На летней эстраде Камерного театра разместится площадка «Стройотрядовская песня», где прозвучат песни, знакомые педагогическим и студенческим отрядам.

На набережной в парке «Динамо» выступят хоровые коллективы русской песни из муниципальных центров культуры Екатеринбурга. Также здесь пройдет «Городской пленэр», где 20 художников за вечер напишут картины и продадут их на аукционе. Все вырученные средства пойдут на благотворительность, а стать участником пленэра сможет любой желающий.

Организаторы «Ночи музыки» ежедневно анонсируют новые музыкальные площадки, на которых 24 июня выступят артисты разных жанров. Так уже известно о таких хэдлайнерах, как певица МакSим, группа «Курара», певец Найк Борзов, солистка группы «Мираж» и «Вояж» Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», Витя АК-47. Также в рамках фестиваля впервые появятся детские музыкальные площадки, а 25 июня пройдет музыкальная конференция «Ночь музыки».

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