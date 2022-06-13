В Крыму погибли унесенные в открытое море дети

13 июня 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Двух детей унесло в открытое море (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Детей, которых унесло в открытое море в Крыму, нашли погибшими. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Республике Крым. «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей во время купания в море в одном из сел Сакского района. На место происшествия выехали следователи следственного отдела по городу Саки, следователи-криминалисты», — сообщается на сайте Следственного комитета. Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что двое детей плавали на надувном матрасе и их унесло в отрытое море из-за сильного течения. Следователи намерены проверить родителей погибших детей на исполнение своих обязанностей. Также правоохранители хотят оценить пляж на предмет его безопасности. По информации следствия, на нем не было установлено никаких предупреждающих знаков. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Детей, которых унесло в открытое море в Крыму, нашли погибшими. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Республике Крым. «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей во время купания в море в одном из сел Сакского района. На место происшествия выехали следователи следственного отдела по городу Саки, следователи-криминалисты», — сообщается на сайте Следственного комитета. Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что двое детей плавали на надувном матрасе и их унесло в отрытое море из-за сильного течения. Следователи намерены проверить родителей погибших детей на исполнение своих обязанностей. Также правоохранители хотят оценить пляж на предмет его безопасности. По информации следствия, на нем не было установлено никаких предупреждающих знаков.