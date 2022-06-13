В Крыму детей унесло на матрасе в открытое море

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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , мчс, море, природа, озеро, курорт, лето, спасатель, летний отдых, пляж, водоем, вода
Спасатели ищут пропавших детей (фото из архива) Фото:

В Сакском районе Крыма двух детей, которые плавали на надувном матрасе, унесло в открытое море. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, в обеденное время 12 июня текущего года поступило сообщение о том, что в результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения. В настоящее время работниками оперативных служб проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление их места нахождения», — сообщается на официальном сайте прокуратуры Республики Крым.

В Следственном комитете в свою очередь сообщили, что намерены проверить родителей пропавших детей на исполнение своих обязанностей. Следователи также дадут оценку пляжу, где купались дети. На нем нет каких-либо предупреждающих знаков. К поиску детей подключились сотрудники МВД, МЧС и отряда «Крым-Спас».

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В Сакском районе Крыма двух детей, которые плавали на надувном матрасе, унесло в открытое море. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. «По предварительным данным, в обеденное время 12 июня текущего года поступило сообщение о том, что в результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения. В настоящее время работниками оперативных служб проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление их места нахождения», — сообщается на официальном сайте прокуратуры Республики Крым. В Следственном комитете в свою очередь сообщили, что намерены проверить родителей пропавших детей на исполнение своих обязанностей. Следователи также дадут оценку пляжу, где купались дети. На нем нет каких-либо предупреждающих знаков. К поиску детей подключились сотрудники МВД, МЧС и отряда «Крым-Спас».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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