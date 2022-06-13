Генсек НАТО: Турция не помешает вступлению Финляндии и Швеции

13 июня 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

Первый этап заявки Швеции и Финляндии займет не более двух недель, сообщил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Нет никаких оснований полагать, что Турция заблокирует заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Ранее у нас не было оснований полагать, что будут какие-то проблемы. И сейчас у меня нет оснований полагать, что Турция будет блокировать заявки Финляндии и Швеции. Первый этап рассмотрения их заявки на членство в НАТО займет всего одну или две недели», — сказал Столтенберг в беседе с Financial Times. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Турция выступила против такого расширения альянса, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сказал «нет» членству Финляндии и Швеции. По словам турецкого лидера, Швеция поддерживает международных террористов. Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит вступление в НАТО Швеции и Финляндия, если те ясно не покажут, что солидарны с Турцией. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Нет никаких оснований полагать, что Турция заблокирует заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Ранее у нас не было оснований полагать, что будут какие-то проблемы. И сейчас у меня нет оснований полагать, что Турция будет блокировать заявки Финляндии и Швеции. Первый этап рассмотрения их заявки на членство в НАТО займет всего одну или две недели», — сказал Столтенберг в беседе с Financial Times. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Турция выступила против такого расширения альянса, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сказал «нет» членству Финляндии и Швеции. По словам турецкого лидера, Швеция поддерживает международных террористов. Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит вступление в НАТО Швеции и Финляндия, если те ясно не покажут, что солидарны с Турцией.