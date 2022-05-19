Эрдоган не пустил Финляндию и Швецию в НАТО

Эрдоган уведомил партнеров по НАТО о своем решении по Финляндии и Швеции
Турция сказала «нет» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью из разных провинций Турции в рамках программы «Библиотечные беседы».
«Это те страны, которые размещают террористические очаги в своих странах. Мы скажем нет Финляндии и Швеции, вступающим в НАТО. Швеция — настоящее террористическое гнездо», — передает слова Эрдогана газета Sabah.
Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Заявку оформили в штаб-квартире Альянса. Турция выступает против членства этих стран в НАТО.
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