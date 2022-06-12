Жители Уктуса недовольны планами застройщика по вырубке леса и сносу гаражей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители микрорайона Уктус в Екатеринбурге устроили митинг против строительства дороги до Химмаша. Они вышли в парк, где уже ведутся строительные работы, и выразили несогласие. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей.

«Пришло человек 40-50, решили узнать, что их ждет, и были удивлены. Представитель застройщика не смог предъявить разрешительные документы, показывал только архитектурные проекты. Также не смог обосновать снос гаражей. Строители продолжали работать, как ни в чем не бывало. Экскаватором вскрывают верхний слой земли и отвозят землю в лес. Говорят, что расчищают участок для строительства дороги», — рассказал собеседник.

Местные жители переживают, что строительство закончится на начальном этапе — возле Рощинской, 74 сделают конечную остановку, здесь появятся много маршруток, киоск по продаже шаурмы, а лес будет загажен. Более того, ради дороги собираются вырубать часть парка Лесоводов России.

«Этот проект уже хотели реализовать восемь лет назад, но тогда инициативная группа отстояла территорию. Почему бы не сделать дорогу с ЖК „Светлого“ на Славянскую? Там нет ни садов, ни леса. И „Светлый“ задыхается от пробок», — добавляет собеседник агентства.

По данным с сайта госзакупок, конкурс на строительство улицы Рощинской от Молодогвардейцев до Химмашевской выиграла компания «Промстройдекор». Цена контракта — 782,3 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что подрядчику предстоит построить дорогу в два этапа: на первом работы будут вестись на улице Рощинской от Молодогвардейцев до Алтайской. На втором этапе начнутся работы на улице Рощинская от дома №74 до Алтайской, на них потратят 137,9 млн. Закончить строительство подрядчик должен до 1 сентября 2024 года.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. Там посоветовали обратиться в рабочее время. Также агентство направило запрос в компанию «Промстройдекор».

Против строительства новой дороги выступили порядка 50 человек Фото: читатель URA.RU

По словам местных жителей, застройщик не смог обосновать снос гаражей Фото: читатель URA.RU

Жители жалуются, что экскаватор испортил дорогу в парке Фото: читатель URA.RU

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