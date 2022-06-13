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Синоптики обещают челябинцам дождливое лето

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Треть лета в Челябинске будут идти дожди Фото:

В Челябинске в 2022 году ожидается прохладное и дождливое лето. Это следует из прогноза сайта «Яндекс.Погода». Жаркая погода, которую синоптики обещали после июньских праздников, сменилась грозами.

По усредненным данным, составленным за 10 лет на сайте «Яндекс.Погода», в июне, июле и августе примерно каждый третий день будут идти дожди. Максимальная температура в июне поднимется днем до 26 градусов, в июле и августе — до 25 градусов.

По данным сайта «Гисметео», 30-градусная жара, которую ранее обещали к 18 июня, отменяется. Максимальная температура ожидается 16 июня, метеорологи обещают грозу и около 25 градусов тепла.

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В Челябинске в 2022 году ожидается прохладное и дождливое лето. Это следует из прогноза сайта «Яндекс.Погода». Жаркая погода, которую синоптики обещали после июньских праздников, сменилась грозами. По усредненным данным, составленным за 10 лет на сайте «Яндекс.Погода», в июне, июле и августе примерно каждый третий день будут идти дожди. Максимальная температура в июне поднимется днем до 26 градусов, в июле и августе — до 25 градусов. По данным сайта «Гисметео», 30-градусная жара, которую ранее обещали к 18 июня, отменяется. Максимальная температура ожидается 16 июня, метеорологи обещают грозу и около 25 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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