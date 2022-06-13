Синоптики обещают челябинцам дождливое лето

Треть лета в Челябинске будут идти дожди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в 2022 году ожидается прохладное и дождливое лето. Это следует из прогноза сайта «Яндекс.Погода». Жаркая погода, которую синоптики обещали после июньских праздников, сменилась грозами.

По усредненным данным, составленным за 10 лет на сайте «Яндекс.Погода», в июне, июле и августе примерно каждый третий день будут идти дожди. Максимальная температура в июне поднимется днем до 26 градусов, в июле и августе — до 25 градусов.

По данным сайта «Гисметео», 30-градусная жара, которую ранее обещали к 18 июня, отменяется. Максимальная температура ожидается 16 июня, метеорологи обещают грозу и около 25 градусов тепла.