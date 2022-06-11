Жара придет в Челябинскую область после июньских праздников

Днем воздух прогреется до +26 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жаркая погода с дневными температурами до +26 градусов придет в Челябинскую область на следующей неделе. Потепление начнется со вторника, сообщает челябинский гидрометцентр.

«13-14 июня в восточных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность. Четвертый класс горимости леса по региональной шкале», — говорится на сайте регионального гидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, 14 июня в Челябинской области днем потеплеет до +22 градусов, будет дуть слабый ветер до 4 метров в секунду, переменная облачность. В среду температура воздуха прогреется до +24, в четверг и пятницу — до +26. В выходные теплая безветренная погода с переменной облачностью сохранится. В пятницу и воскресенье возможны небольшие дожди.