11 июня 2022

Жара придет в Челябинскую область после июньских праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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Днем воздух прогреется до +26 Фото:

Жаркая погода с дневными температурами до +26 градусов придет в Челябинскую область на следующей неделе. Потепление начнется со вторника, сообщает челябинский гидрометцентр.

«13-14 июня в восточных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность. Четвертый класс горимости леса по региональной шкале», — говорится на сайте регионального гидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, 14 июня в Челябинской области днем потеплеет до +22 градусов, будет дуть слабый ветер до 4 метров в секунду, переменная облачность. В среду температура воздуха прогреется до +24, в четверг и пятницу — до +26. В выходные теплая безветренная погода с переменной облачностью сохранится. В пятницу и воскресенье возможны небольшие дожди.

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Жаркая погода с дневными температурами до +26 градусов придет в Челябинскую область на следующей неделе. Потепление начнется со вторника, сообщает челябинский гидрометцентр. «13-14 июня в восточных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность. Четвертый класс горимости леса по региональной шкале», — говорится на сайте регионального гидрометцентра. Так, по прогнозам синоптиков, 14 июня в Челябинской области днем потеплеет до +22 градусов, будет дуть слабый ветер до 4 метров в секунду, переменная облачность. В среду температура воздуха прогреется до +24, в четверг и пятницу — до +26. В выходные теплая безветренная погода с переменной облачностью сохранится. В пятницу и воскресенье возможны небольшие дожди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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