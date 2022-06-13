Десятки курганских проектов получат президентскую поддержку

Фонд президентских грантов определил победителей, которые получат материальную поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всего 17 социально-ориентированных проектов курганских некоммерческих организаций победили в конкурсе Фонда президентских грантов. Информация размещена на официальном сайте фонда.

«Общая сумма грантовой поддержки проектов [НКО Курганской области] превышает 29 миллионов рублей. На конкурс было подано 11 203 проекта от 9 640 некоммерческих организаций из всех регионов страны. Победителями стали 1 889 претендентов», — написано на сайте.

Средства будут направлены на поддержку в области науки и образования, пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, укрепление межнационального и межконфессионального согласия. Кроме того — на социальные нужды, поддержку молодежи, семьи и охрану окружающей среды.

URA.RU уже сообщало, что 9 проектов из ЯНАО выиграли президентские гранты. 26 проектов из ХМАО также получили поддержку. А свердловским проектам выделили 100 млн рублей на развитие из президентского фонда.