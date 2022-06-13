В ООН осудили обстрел роддома в Донецке

14 июня 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

Представитель генсека ООН Дюжжарик заявил, что обстрел роддома в Донецке внушает тревогу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация в Донецке вызывает большую обеспокоенность, любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры нарушают международное право. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Мы видели сообщения в СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости». 13 июня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. Позднее несколько снарядов, которые выпустили боевики, попали в роддом больницы Вишневского в Донецке. В результате в здании случился пожар. Никто из медперсонала и рожениц не пострадал. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Ситуация в Донецке вызывает большую обеспокоенность, любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры нарушают международное право. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Мы видели сообщения в СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости». 13 июня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. Позднее несколько снарядов, которые выпустили боевики, попали в роддом больницы Вишневского в Донецке. В результате в здании случился пожар. Никто из медперсонала и рожениц не пострадал. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий.