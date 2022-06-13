13 июня 2022

В ООН осудили обстрел роддома в Донецке

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Официальный сайт президента Украины. Москва, оон
Представитель генсека ООН Дюжжарик заявил, что обстрел роддома в Донецке внушает тревогу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация в Донецке вызывает большую обеспокоенность, любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры нарушают международное право. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы видели сообщения в СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости».

13 июня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. Позднее несколько снарядов, которые выпустили боевики, попали в роддом больницы Вишневского в Донецке. В результате в здании случился пожар. Никто из медперсонала и рожениц не пострадал.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий.

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Ситуация в Донецке вызывает большую обеспокоенность, любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры нарушают международное право. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Мы видели сообщения в СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости». 13 июня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. Позднее несколько снарядов, которые выпустили боевики, попали в роддом больницы Вишневского в Донецке. В результате в здании случился пожар. Никто из медперсонала и рожениц не пострадал. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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