В России предложили установить контроль за блогерами

14 июня 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

В СПЧ предложили регулировать блогерскую деятельность в РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Необходимо начать регулировать деятельность российских блогеров. Такое предложение озвучил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов. Однако, по его словам, процесс не должен перерасти в цензуру. «Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование <…> Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях», — рассказал он в беседе с РИА «Новости». В то же время Точенов отметил, что цензуры быть не должно. «Некое регулирование должно быть, но тоже не нужно переусердствовать, потому что свобода слова — есть свобода слова. Но за свои слова нужно отвечать», — пояснил он. Ранее Роскомнадзор заблокировал Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) на территории России. Соцсеть обвинили в призывах к геноциду народа РФ. TikTok самостоятельно приостановил деятельность в России после нескольких предупреждений от Роскомнадзора. Сообщалось, что русскоязычная аудитория в западных соцсетях начала сокращаться. Только за апрель видеохостинг YouTube потерял более 20% авторов из России. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Необходимо начать регулировать деятельность российских блогеров. Такое предложение озвучил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов. Однако, по его словам, процесс не должен перерасти в цензуру. «Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование <…> Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях», — рассказал он в беседе с РИА «Новости». В то же время Точенов отметил, что цензуры быть не должно. «Некое регулирование должно быть, но тоже не нужно переусердствовать, потому что свобода слова — есть свобода слова. Но за свои слова нужно отвечать», — пояснил он. Ранее Роскомнадзор заблокировал Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) на территории России. Соцсеть обвинили в призывах к геноциду народа РФ. TikTok самостоятельно приостановил деятельность в России после нескольких предупреждений от Роскомнадзора. Сообщалось, что русскоязычная аудитория в западных соцсетях начала сокращаться. Только за апрель видеохостинг YouTube потерял более 20% авторов из России.