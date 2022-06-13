13 июня 2022

В России предложили установить контроль за блогерами

© Служба новостей «URA.RU»
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В СПЧ предложили регулировать блогерскую деятельность в РФ Фото:

Необходимо начать регулировать деятельность российских блогеров. Такое предложение озвучил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов. Однако, по его словам, процесс не должен перерасти в цензуру.

«Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование <…> Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях», — рассказал он в беседе с РИА «Новости». В то же время Точенов отметил, что цензуры быть не должно. «Некое регулирование должно быть, но тоже не нужно переусердствовать, потому что свобода слова — есть свобода слова. Но за свои слова нужно отвечать», — пояснил он.

Ранее Роскомнадзор заблокировал Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) на территории России. Соцсеть обвинили в призывах к геноциду народа РФ. TikTok самостоятельно приостановил деятельность в России после нескольких предупреждений от Роскомнадзора. Сообщалось, что русскоязычная аудитория в западных соцсетях начала сокращаться. Только за апрель видеохостинг YouTube потерял более 20% авторов из России.

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Необходимо начать регулировать деятельность российских блогеров. Такое предложение озвучил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов. Однако, по его словам, процесс не должен перерасти в цензуру. «Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование <…> Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях», — рассказал он в беседе с РИА «Новости». В то же время Точенов отметил, что цензуры быть не должно. «Некое регулирование должно быть, но тоже не нужно переусердствовать, потому что свобода слова — есть свобода слова. Но за свои слова нужно отвечать», — пояснил он. Ранее Роскомнадзор заблокировал Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) на территории России. Соцсеть обвинили в призывах к геноциду народа РФ. TikTok самостоятельно приостановил деятельность в России после нескольких предупреждений от Роскомнадзора. Сообщалось, что русскоязычная аудитория в западных соцсетях начала сокращаться. Только за апрель видеохостинг YouTube потерял более 20% авторов из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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