Аналитики: русскоязычные блогеры покидают YouTube и Instagram*

YouTube потерял 21% русскоязычных авторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Видеохостинг YouTube потерял более 20% авторов из России, социальные сети Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) и TikTok также стремительно теряют российскую аудиторию. Такие данные приводят аналитики Brand Analytics.

«Главная цифра сегодняшнего наблюдения — падение на 21% числа активных русскоязычных авторов YouTube с 24 февраля по 20 апреля 2022 года. И это несмотря на пока несостоявшуюся блокировку. Наибольшую долю авторов за указанный период потерял TikTok. Падение авторов составило 87%, контента — 93%. На втором месте по доле ушедших авторов — Instagram, потерявший 56% активных авторов и 55% контента», — говорится в исследовании Brand Analytics.

Ранее Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России. Соцсеть обвинили в призывах к геноциду народа РФ. TikTok самостоятельно приостановил деятельность в России после нескольких предупреждений от Роскомнадзора.

*Социальная сеть Instagram внесена в список запрещенных в России ресурсов