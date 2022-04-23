Аналитики: русскоязычные блогеры покидают YouTube и Instagram*

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YouTube потерял 21% русскоязычных авторов Фото:

Видеохостинг YouTube потерял более 20% авторов из России, социальные сети Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) и TikTok также стремительно теряют российскую аудиторию. Такие данные приводят аналитики Brand Analytics.

«Главная цифра сегодняшнего наблюдения — падение на 21% числа активных русскоязычных авторов YouTube с 24 февраля по 20 апреля 2022 года. И это несмотря на пока несостоявшуюся блокировку. Наибольшую долю авторов за указанный период потерял TikTok. Падение авторов составило 87%, контента — 93%. На втором месте по доле ушедших авторов — Instagram, потерявший 56% активных авторов и 55% контента», — говорится в исследовании Brand Analytics.

Ранее Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России. Соцсеть обвинили в призывах к геноциду народа РФ. TikTok самостоятельно приостановил деятельность в России после нескольких предупреждений от Роскомнадзора.

*Социальная сеть Instagram внесена в список запрещенных в России ресурсов

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Видеохостинг YouTube потерял более 20% авторов из России, социальные сети Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) и TikTok также стремительно теряют российскую аудиторию. Такие данные приводят аналитики Brand Analytics. «Главная цифра сегодняшнего наблюдения — падение на 21% числа активных русскоязычных авторов YouTube с 24 февраля по 20 апреля 2022 года. И это несмотря на пока несостоявшуюся блокировку. Наибольшую долю авторов за указанный период потерял TikTok. Падение авторов составило 87%, контента — 93%. На втором месте по доле ушедших авторов — Instagram, потерявший 56% активных авторов и 55% контента», — говорится в исследовании Brand Analytics. Ранее Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России. Соцсеть обвинили в призывах к геноциду народа РФ. TikTok самостоятельно приостановил деятельность в России после нескольких предупреждений от Роскомнадзора. *Социальная сеть Instagram внесена в список запрещенных в России ресурсов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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