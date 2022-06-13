13 июня 2022
12 июня 2022

Челябинка, выбросившая детей из окна, работала в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
Обстоятельства гибели выясняет Следственный комитет Фото:

Жительница Челябинска, которая в ночь на 14 июня выбросила из окна двоих сыновей, работала заместителем заведующей детским садом, расположенном в Металлургическом районе. Как сообщили URA.RU соседи погибшей, женщина воспитывала детей одна.

«Погибшая работала в детском саду заместителем заведующей. Ее знали как спокойную малообщительную женщину. Ее младший сын ходил в этот же детский сад. Старший закончил четвертый класс одной из местных школ. Три месяца назад женщина стала жить отдельно от мужа — отца детей. Вечером накануне трагедии у них была ссора. Он пытался попасть домой, но она не открыла дверь и вместо этого выбросила детей из окна, а потом умерла сама», — рассказали URA.RU соседи погибшей. Информацию о месте работы и взаимоотношениях с мужем погибшей URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.

В ночь на 14 июня жительница Челябинска выбросила из окна шестого этажа двух своих сыновей, а затем умерла сама. Младший мальчик погиб, за жизнь старшего борются врачи.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Жительница Челябинска, которая в ночь на 14 июня выбросила из окна двоих сыновей, работала заместителем заведующей детским садом, расположенном в Металлургическом районе. Как сообщили URA.RU соседи погибшей, женщина воспитывала детей одна. «Погибшая работала в детском саду заместителем заведующей. Ее знали как спокойную малообщительную женщину. Ее младший сын ходил в этот же детский сад. Старший закончил четвертый класс одной из местных школ. Три месяца назад женщина стала жить отдельно от мужа — отца детей. Вечером накануне трагедии у них была ссора. Он пытался попасть домой, но она не открыла дверь и вместо этого выбросила детей из окна, а потом умерла сама», — рассказали URA.RU соседи погибшей. Информацию о месте работы и взаимоотношениях с мужем погибшей URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. В ночь на 14 июня жительница Челябинска выбросила из окна шестого этажа двух своих сыновей, а затем умерла сама. Младший мальчик погиб, за жизнь старшего борются врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...