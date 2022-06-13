Челябинка, выбросившая детей из окна, работала в детском саду

Обстоятельства гибели выясняет Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска, которая в ночь на 14 июня выбросила из окна двоих сыновей, работала заместителем заведующей детским садом, расположенном в Металлургическом районе. Как сообщили URA.RU соседи погибшей, женщина воспитывала детей одна.

«Погибшая работала в детском саду заместителем заведующей. Ее знали как спокойную малообщительную женщину. Ее младший сын ходил в этот же детский сад. Старший закончил четвертый класс одной из местных школ. Три месяца назад женщина стала жить отдельно от мужа — отца детей. Вечером накануне трагедии у них была ссора. Он пытался попасть домой, но она не открыла дверь и вместо этого выбросила детей из окна, а потом умерла сама», — рассказали URA.RU соседи погибшей. Информацию о месте работы и взаимоотношениях с мужем погибшей URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.

В ночь на 14 июня жительница Челябинска выбросила из окна шестого этажа двух своих сыновей, а затем умерла сама. Младший мальчик погиб, за жизнь старшего борются врачи.