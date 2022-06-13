В Кургане на месяц закроют оживленный перекресток

В Кургане с 15 июня по 15 июля закроют движение на перекрестке улиц Блюхера и Карла Маркса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за ремонтных работ закроют движение транспорта на перекрестке улиц Блюхера и Карла Маркса. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. Оживленный перекресток будет закрыт на месяц.

«Движения транспорта закроют из-за ремонтных работ. В целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное закрытие движения для всех видов транспорта на перекрестке улиц Блюхера — К. Маркса с 15 июня по 15 июля 2022 года», — указано в сообщении Госавтоинспекции. Курганских водителей просят планировать свой маршрут.

Кроме этого, 15 июня с 9:00 до 16:00 и 16 июня с 14:00 до 16:00 на перекрестках улиц Бурова-Петрова—Куйбышева и Бурова-Петрова—Сибирской отключат светофоры. Движение сотрудники Госавтоинспекции будут регулировать вручную.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перекрыли движение всех видов транспорта по мосту КЗКТ на проспекте Конституции. Из-за этого автобусы временно изменили свои маршруты.