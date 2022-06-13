В Кургане на месяц закроют оживленный перекресток

В Кургане из-за ремонтных работ закроют движение транспорта на перекрестке улиц Блюхера и Карла Маркса. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. Оживленный перекресток будет закрыт на месяц.
«Движения транспорта закроют из-за ремонтных работ. В целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное закрытие движения для всех видов транспорта на перекрестке улиц Блюхера — К. Маркса с 15 июня по 15 июля 2022 года», — указано в сообщении Госавтоинспекции. Курганских водителей просят планировать свой маршрут.
Кроме этого, 15 июня с 9:00 до 16:00 и 16 июня с 14:00 до 16:00 на перекрестках улиц Бурова-Петрова—Куйбышева и Бурова-Петрова—Сибирской отключат светофоры. Движение сотрудники Госавтоинспекции будут регулировать вручную.
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В Кургане из-за ремонтных работ закроют движение транспорта на перекрестке улиц Блюхера и Карла Маркса. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. Оживленный перекресток будет закрыт на месяц. «Движения транспорта закроют из-за ремонтных работ. В целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное закрытие движения для всех видов транспорта на перекрестке улиц Блюхера — К. Маркса с 15 июня по 15 июля 2022 года», — указано в сообщении Госавтоинспекции. Курганских водителей просят планировать свой маршрут. Кроме этого, 15 июня с 9:00 до 16:00 и 16 июня с 14:00 до 16:00 на перекрестках улиц Бурова-Петрова—Куйбышева и Бурова-Петрова—Сибирской отключат светофоры. Движение сотрудники Госавтоинспекции будут регулировать вручную. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перекрыли движение всех видов транспорта по мосту КЗКТ на проспекте Конституции. Из-за этого автобусы временно изменили свои маршруты.