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Жители ЯНАО жалуются на йогурт с плесенью в «Магните». Фото

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Новоуренгоец купил в «Магните» испорченный продукт Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) купил в магазине «Магнит» в микрорайоне Советский йогурт с плесенью. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте» и приложил фото.

«Купил вчера вечером. Открыл только сейчас утром и очень удивлен такому. Не советую покупать в магазине „Магнит“. Один йогурт с плесенью, второй разбитый», — написал житель Нового Уренгоя Илья Ковалишин в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой».

В комментариях мужчине посоветовали проверять сроки годности продуктов. Однако мужчина сообщил, что сроки годности смотрел и они еще не вышли. В пресс-службу «Магнита» был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее жители Нового Уренгоя уже жаловались на испорченные товары в магазинах этой сети. Проблема также была в плесени при не вышедших сроках годности.

Йогурт с плесенью, купленный в магазине «Магнит

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Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) купил в магазине «Магнит» в микрорайоне Советский йогурт с плесенью. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте» и приложил фото. «Купил вчера вечером. Открыл только сейчас утром и очень удивлен такому. Не советую покупать в магазине „Магнит“. Один йогурт с плесенью, второй разбитый», — написал житель Нового Уренгоя Илья Ковалишин в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». В комментариях мужчине посоветовали проверять сроки годности продуктов. Однако мужчина сообщил, что сроки годности смотрел и они еще не вышли. В пресс-службу «Магнита» был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен. Ранее жители Нового Уренгоя уже жаловались на испорченные товары в магазинах этой сети. Проблема также была в плесени при не вышедших сроках годности.
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