Байден собрался на следующий срок

На момент выборов Джо Байдену исполнится 81 год Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. На тот момент американскому лидеру исполнится 81 год.

«Президент неоднократно заявлял, что планирует баллотироваться в 2024 году», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в интервью CNN. На момент выборов президента США в 2024 году Байдену исполнится 81 год. А на момент окончания полномочий — 85 лет.