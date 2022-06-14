Байден собрался на следующий срок

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На момент выборов Джо Байдену исполнится 81 год Фото:

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. На тот момент американскому лидеру исполнится 81 год.

«Президент неоднократно заявлял, что планирует баллотироваться в 2024 году», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в интервью CNN. На момент выборов президента США в 2024 году Байдену исполнится 81 год. А на момент окончания полномочий — 85 лет.

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Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. На тот момент американскому лидеру исполнится 81 год. «Президент неоднократно заявлял, что планирует баллотироваться в 2024 году», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в интервью CNN. На момент выборов президента США в 2024 году Байдену исполнится 81 год. А на момент окончания полномочий — 85 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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