Нефтяные компании из ХМАО получат новые налоговые льготы

Льготы позволят нефтяникам разрабатывать трудноизвлекаемые запасы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять во втором чтении законопроект, стимулирующий разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Об этом сказано в официальном telegram-канале губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

«Решение принято в целях обеспечения добычи на действующих выработанных месторождениях, убыточных при общей системе налогообложения. Оно также дает возможность начать разработку месторождений, которые в действующей системе налогообложения не стали бы разрабатываться», — говорится в сообщении губернатора.

Закон предоставляет нефтяным компаниям налоговые послабления при освоении участков с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов. Большинство таких объектов находится в ХМАО. Окружное правительство и депутаты Госдумы от ХМАО стали инициаторами законопроекта в 2021 году.

Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова высказалась о пользе новых льгот для нефтяников. Она считает, что эта мера позволить увеличить количество налогов, поступающих в казну государства.