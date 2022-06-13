13 июня 2022
12 июня 2022
11 июня 2022

Нефтяные компании из ХМАО получат новые налоговые льготы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
Льготы позволят нефтяникам разрабатывать трудноизвлекаемые запасы Фото:

Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять во втором чтении законопроект, стимулирующий разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Об этом сказано в официальном telegram-канале губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

«Решение принято в целях обеспечения добычи на действующих выработанных месторождениях, убыточных при общей системе налогообложения. Оно также дает возможность начать разработку месторождений, которые в действующей системе налогообложения не стали бы разрабатываться», — говорится в сообщении губернатора.

Закон предоставляет нефтяным компаниям налоговые послабления при освоении участков с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов. Большинство таких объектов находится в ХМАО. Окружное правительство и депутаты Госдумы от ХМАО стали инициаторами законопроекта в 2021 году.

Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова высказалась о пользе новых льгот для нефтяников. Она считает, что эта мера позволить увеличить количество налогов, поступающих в казну государства.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять во втором чтении законопроект, стимулирующий разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Об этом сказано в официальном telegram-канале губернатора ХМАО Натальи Комаровой. «Решение принято в целях обеспечения добычи на действующих выработанных месторождениях, убыточных при общей системе налогообложения. Оно также дает возможность начать разработку месторождений, которые в действующей системе налогообложения не стали бы разрабатываться», — говорится в сообщении губернатора. Закон предоставляет нефтяным компаниям налоговые послабления при освоении участков с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов. Большинство таких объектов находится в ХМАО. Окружное правительство и депутаты Госдумы от ХМАО стали инициаторами законопроекта в 2021 году. Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова высказалась о пользе новых льгот для нефтяников. Она считает, что эта мера позволить увеличить количество налогов, поступающих в казну государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...