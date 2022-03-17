Комарова высказалась о пользе новых льгот для нефтяников

В результате принятия прогрессивного налогового режима регион сможет дополнительно добывать более 11 миллионов тонн нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова убеждена, что введение прогрессивного налогового режима поможет создать условия для разработки новых месторождений «сложной» нефти. Это позволит увеличить размер налоговых поступлений в бюджет страны. Об этом глава региона заявила в ходе совместного брифинга с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым.

«Мы за мир! Мы за Родину! Мы — за президента Путина! Мы — за Крымскую весну! Этим были мотивированы наши предложения по внедрению в нефтегазодобычу прогрессивных налоговых режимов, которые создают условия для того, чтобы заниматься трудноизвлекаемыми запасами и не бросать действующие месторождения. Сейчас назрела необходимость расширить влияние этого режима на другие месторождения», — сказала Комарова.

По словам губернатора ХМАО, в результате принятия прогрессивного налогового режима регион сможет дополнительно добывать более 11 миллионов тонн нефти, а бюджетная система России получит более 60 млрд рублей доходов с 2023 по 2027 год. Также это позволит привлечь в основной капитал инвестиции на общую сумму около 40 млрд рублей и позволит вовлечь в разработку порядка 80 миллионов тонн нефти.

URA.RU ранее сообщало, что властям ХМАО удалось решить судьбоносный вопрос для нефтяников. Губернатор ХМАО лоббировала вопрос льгот для предприятий, занимающихся трудноизвлекаемой нефтью с 2014 года.

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