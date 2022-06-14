Украинского посла взбесило тайное сотрудничество ФРГ с Россией. «Это вы называете солидарностью?»

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События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина, баррикады, самооборона, улица грушевского
На Украине обвинили Германию в отсутствии солидарности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия, чтобы поддержать Украину, не должна покупать у России энергоносители. Гневный пост об этом в одной из социальных сетей написал посол Украины в Германии Андрей Мельник, прикрепив скриншот статьи немецкого издания Die Welt о поставках российских энергоносителей в Германию.

«Это вы называете солидарностью с Украиной? Или бизнес превыше всего?» — отметил он.

В самой статье речь идет о том, что за первые несколько месяцев этого года Германия заплатила за импорт энергоресурсов из России 15,8 млрд евро — больше чем когда-либо. В прошлом году цифра составляла 9,9 млрд евро.

Киевские чиновники не в первый раз позволяют себе критиковать Германию, которая поставляет на Украину вооружение, чтобы бороться с Россией, проводящей в стране вынужденную спецоперацию. Ранее Мельник обвинил власти ФРГ в отсутствии гостеприимства по отношению к украинцам, пишет Life. После этого некоторые немецкие пользователи соцсетей призвали Берлин прекратить оказывать Киеву военную помощь, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, в июне президент Украины Владимир Зеленский осудил канцлера ФРГ Олафа Шольца за попытки балансировать между Киевом и Москвой. Он считает, что политика Германии по отношению к Украине является неверной. Зеленский напомнил, что Германия позднее, чем многие европейские страны, стала поставлять оружие для киевского режима.

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Германия, чтобы поддержать Украину, не должна покупать у России энергоносители. Гневный пост об этом в одной из социальных сетей написал посол Украины в Германии Андрей Мельник, прикрепив скриншот статьи немецкого издания Die Welt о поставках российских энергоносителей в Германию. «Это вы называете солидарностью с Украиной? Или бизнес превыше всего?» — отметил он. В самой статье речь идет о том, что за первые несколько месяцев этого года Германия заплатила за импорт энергоресурсов из России 15,8 млрд евро — больше чем когда-либо. В прошлом году цифра составляла 9,9 млрд евро. Киевские чиновники не в первый раз позволяют себе критиковать Германию, которая поставляет на Украину вооружение, чтобы бороться с Россией, проводящей в стране вынужденную спецоперацию. Ранее Мельник обвинил власти ФРГ в отсутствии гостеприимства по отношению к украинцам, пишет Life. После этого некоторые немецкие пользователи соцсетей призвали Берлин прекратить оказывать Киеву военную помощь, уточняет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, в июне президент Украины Владимир Зеленский осудил канцлера ФРГ Олафа Шольца за попытки балансировать между Киевом и Москвой. Он считает, что политика Германии по отношению к Украине является неверной. Зеленский напомнил, что Германия позднее, чем многие европейские страны, стала поставлять оружие для киевского режима.
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