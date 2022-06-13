В Тюменской области откроются новые производства

В Тюменской области бизнесмены смогут открыть свои производства на новой индустриальной площадке в деревне Медведчикова Тобольского района. Информация об этом появилась на официальной странице администрации Тобольского муниципального района в соцсети «Вконтакте».
«Индустриальная площадка в деревне Медведчикова Тобольского района готовится к приему первых резидентов. На ней можно разместить производства легкой, фармацевтической, пищевой, электронной и строительной промышленностей», — говорится в сообщении.
Также на странице администрации уточняют, что на площадке, помимо производств, можно будет разместить объекты торговли, промышленные базы и склады. К площадке уже подведено электричество, а также к ней сделали подъезд.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области потратят 500 млн рублей на развитие индустриального парка «Богандинский». Парк включен в федеральный реестр Минпромторга России.
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В Тюменской области бизнесмены смогут открыть свои производства на новой индустриальной площадке в деревне Медведчикова Тобольского района. Информация об этом появилась на официальной странице администрации Тобольского муниципального района в соцсети «Вконтакте». «Индустриальная площадка в деревне Медведчикова Тобольского района готовится к приему первых резидентов. На ней можно разместить производства легкой, фармацевтической, пищевой, электронной и строительной промышленностей», — говорится в сообщении. Также на странице администрации уточняют, что на площадке, помимо производств, можно будет разместить объекты торговли, промышленные базы и склады. К площадке уже подведено электричество, а также к ней сделали подъезд. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области потратят 500 млн рублей на развитие индустриального парка «Богандинский». Парк включен в федеральный реестр Минпромторга России.