13 июня 2022
12 июня 2022

В Тюменской области откроются новые производства

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , темпер, индустриальный парк
Индустриальная площадка в Тобольском районе ищет новых резидентов Фото:

В Тюменской области бизнесмены смогут открыть свои производства на новой индустриальной площадке в деревне Медведчикова Тобольского района. Информация об этом появилась на официальной странице администрации Тобольского муниципального района в соцсети «Вконтакте».

«Индустриальная площадка в деревне Медведчикова Тобольского района готовится к приему первых резидентов. На ней можно разместить производства легкой, фармацевтической, пищевой, электронной и строительной промышленностей», — говорится в сообщении.

Также на странице администрации уточняют, что на площадке, помимо производств, можно будет разместить объекты торговли, промышленные базы и склады. К площадке уже подведено электричество, а также к ней сделали подъезд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области потратят 500 млн рублей на развитие индустриального парка «Богандинский». Парк включен в федеральный реестр Минпромторга России.

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В Тюменской области бизнесмены смогут открыть свои производства на новой индустриальной площадке в деревне Медведчикова Тобольского района. Информация об этом появилась на официальной странице администрации Тобольского муниципального района в соцсети «Вконтакте». «Индустриальная площадка в деревне Медведчикова Тобольского района готовится к приему первых резидентов. На ней можно разместить производства легкой, фармацевтической, пищевой, электронной и строительной промышленностей», — говорится в сообщении. Также на странице администрации уточняют, что на площадке, помимо производств, можно будет разместить объекты торговли, промышленные базы и склады. К площадке уже подведено электричество, а также к ней сделали подъезд. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области потратят 500 млн рублей на развитие индустриального парка «Богандинский». Парк включен в федеральный реестр Минпромторга России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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