В Тюменской области откроются новые производства

Индустриальная площадка в Тобольском районе ищет новых резидентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области бизнесмены смогут открыть свои производства на новой индустриальной площадке в деревне Медведчикова Тобольского района. Информация об этом появилась на официальной странице администрации Тобольского муниципального района в соцсети «Вконтакте».

«Индустриальная площадка в деревне Медведчикова Тобольского района готовится к приему первых резидентов. На ней можно разместить производства легкой, фармацевтической, пищевой, электронной и строительной промышленностей», — говорится в сообщении.

Также на странице администрации уточняют, что на площадке, помимо производств, можно будет разместить объекты торговли, промышленные базы и склады. К площадке уже подведено электричество, а также к ней сделали подъезд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области потратят 500 млн рублей на развитие индустриального парка «Богандинский». Парк включен в федеральный реестр Минпромторга России.