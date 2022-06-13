Местных жителей поразила вежливость и доброта чеченских бойцов (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер челябинского движения «Трезвые дворы» Александр Воложанин записал интервью с бойцом чеченского спецназа по имени Ислам, которому довелось освобождать Мариуполь. Освободитель города с позывным «Тверь» рассказал о зверствах украинских нацистов и удивлении местных жителей, которые ждали, что чеченцы будут «резать им головы».

«В Мариуполе был беспредел и случались страшные моменты. Что батальон „Азов“* (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), что ВСУ — запугивали жителей. Гражданские удивлялись, что мы обходительные и вежливые. Нацисты агитировали местных жителей, что мы (чеченцы) жестокие, приедем, будем резать головы и трогать женщин и делать то, что нам, мусульманам, делать категорические запрещено», — сообщил Ислам в небольшом интервью челябинскому общественнику.

Боец спецназа Кадырова отметил, что один раз встретил местную жительницу с двухмесячным ребенком. Он снял снаряжение, взял ребенка на руки и начал его целовать. Это проявление доброты также вызвало удивление у жительницы Мариуполя. По словам Ислама, чеченцы начали помогать местным жителям, а те в ответ помогали им.

«Май 2022 года. Луганск, идут бои за деревню. Между боями и обстрелами взял на телефон интервью у своего чеченского брата Ислама, он рассказал про свой опыт боев в Мариуполе. Воистину мы с ним побывали в аду и выжили», — написал Воложанин на своей странице во «ВКонтакте».

Воложанин недавно получил тяжелое ранение в голову и потерял правый глаз. Он проходит лечение в военном госпитале в Ростове-на-Дону. Челябинец выкладывает видео с войны, чтобы прославить добровольцев, воевавших против нацизма. Свой видеопроект он назвал «Мир без фашизма».

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что спецоперация, начатая на Украине 24 февраля, носит освободительный характер. Ее основной целью является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

*«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам