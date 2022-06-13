13 июня 2022
12 июня 2022

Пермяков приглашают на трезвые сплавы

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Ай
Это обычный сплав. Только без алкоголя Фото:

Жителям Пермского края предложили новый вид летнего туризма — безалкогольные сплавы. Информацию о трезвых путешествиях разместила пермская туристическая компания «Солана» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Встречай нашу новинку! „Солана“ отправляется в безалкогольные путешествия и приглашает тебя. Берем с собой хорошее настроение, веселую компанию и никакого алкоголя», — указано в анонсе.

Всего туроператор запланировал три таких сплава: в июне — по Сылве, в июле — по Вишере, а в августе — по реке Уфе. В комментариях пермяки уже обсудили данное предложение. Один из подписчиков указал на то, что никогда не употреблял алкоголь на сплавах, и предложение — не новинка. При этом он признал, что 99% проплывающих мимо него туристов действительно выпивали.

Ранее URA.RU рассказывало про другой новый вид туризма. Пермякам предложили отправиться в поход за травами.

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Жителям Пермского края предложили новый вид летнего туризма — безалкогольные сплавы. Информацию о трезвых путешествиях разместила пермская туристическая компания «Солана» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Встречай нашу новинку! „Солана“ отправляется в безалкогольные путешествия и приглашает тебя. Берем с собой хорошее настроение, веселую компанию и никакого алкоголя», — указано в анонсе. Всего туроператор запланировал три таких сплава: в июне — по Сылве, в июле — по Вишере, а в августе — по реке Уфе. В комментариях пермяки уже обсудили данное предложение. Один из подписчиков указал на то, что никогда не употреблял алкоголь на сплавах, и предложение — не новинка. При этом он признал, что 99% проплывающих мимо него туристов действительно выпивали. Ранее URA.RU рассказывало про другой новый вид туризма. Пермякам предложили отправиться в поход за травами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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