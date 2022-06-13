Пермяков приглашают на трезвые сплавы

Это обычный сплав. Только без алкоголя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Пермского края предложили новый вид летнего туризма — безалкогольные сплавы. Информацию о трезвых путешествиях разместила пермская туристическая компания «Солана» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Встречай нашу новинку! „Солана“ отправляется в безалкогольные путешествия и приглашает тебя. Берем с собой хорошее настроение, веселую компанию и никакого алкоголя», — указано в анонсе.

Всего туроператор запланировал три таких сплава: в июне — по Сылве, в июле — по Вишере, а в августе — по реке Уфе. В комментариях пермяки уже обсудили данное предложение. Один из подписчиков указал на то, что никогда не употреблял алкоголь на сплавах, и предложение — не новинка. При этом он признал, что 99% проплывающих мимо него туристов действительно выпивали.

Ранее URA.RU рассказывало про другой новый вид туризма. Пермякам предложили отправиться в поход за травами.