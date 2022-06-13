В Тюменской области упали цены на топливо для автомобилей

Стоимость газомоторного топлива на АГЗС Тюменской области за прошедшие 2 месяца снизилась на 5 рублей и составляет 20,5 рубля за литр. Такие данные приводит интернет-каталог российских АЗС Benzin Price.
«Стоимость пропана на АЗС „Газпром нефть“ Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска составляет 20 рубля 50 копеек», — указано на официальном сайте сервиса. В апреле цены на автомобильный газ в регионе варьировались от 25 до 27,5 рубля за литр.
В апреле Управление ФАС по Тюменской области сообщало о том, что с начала 2022 года стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) у операторов региона снизилась на 5—14%. При этом антимонопольщики уточнили, что цены на автомобильное топливо, включая газообразное, не подлежат государственному регулированию.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области начала снижаться стоимость газомоторного топлива. Разницу в цене заметили местные автолюбители.
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Стоимость газомоторного топлива на АГЗС Тюменской области за прошедшие 2 месяца снизилась на 5 рублей и составляет 20,5 рубля за литр. Такие данные приводит интернет-каталог российских АЗС Benzin Price. «Стоимость пропана на АЗС „Газпром нефть“ Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска составляет 20 рубля 50 копеек», — указано на официальном сайте сервиса. В апреле цены на автомобильный газ в регионе варьировались от 25 до 27,5 рубля за литр. В апреле Управление ФАС по Тюменской области сообщало о том, что с начала 2022 года стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) у операторов региона снизилась на 5—14%. При этом антимонопольщики уточнили, что цены на автомобильное топливо, включая газообразное, не подлежат государственному регулированию. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области начала снижаться стоимость газомоторного топлива. Разницу в цене заметили местные автолюбители.