УФАС: в Тюменской области упали цены на топливо для автомобилей

01 апреля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Газомоторное топливо в Тюменской области подешевело до 25 рублей за литр Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России С начала года стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) у операторов Тюменской области снизилась на 5—14%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФАС по Тюменской области. Там уточнили, что средняя стоимость газомоторного топлива для автомобилей на АГЗС региона в данный момент составляет от 25 до 27,5 руб. за литр. «По данным мониторинга, цена на газомоторное топливо на сегодняшний день составляет от 25 до 27,5 руб/литр, при этом прослеживается тенденция к ее снижению. Стоимость литра СУГ по отношению к уровню начала года в зависимости от оператора снизилась на 5—14%, что обусловлено снижением уровня цен на оптовом рынке», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В УФАС уточнили, что цены на автомобильное топливо, включая газообразное, не подлежат государственному регулированию. Тем не менее, антимонопольное управление проводит еженедельный мониторинг стоимости нефтепродуктов и газомоторного топлива. Полученные от операторов данные направляются в центральный аппарат ФАС России. Как ранее указывало агентство, в Тюменской области начали падать цены на газомоторное автомобильное топливо. Так, в Бердюжском районе его стоимость теперь составляет 21,5 рубля за литр. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

С начала года стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) у операторов Тюменской области снизилась на 5—14%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФАС по Тюменской области. Там уточнили, что средняя стоимость газомоторного топлива для автомобилей на АГЗС региона в данный момент составляет от 25 до 27,5 руб. за литр. «По данным мониторинга, цена на газомоторное топливо на сегодняшний день составляет от 25 до 27,5 руб/литр, при этом прослеживается тенденция к ее снижению. Стоимость литра СУГ по отношению к уровню начала года в зависимости от оператора снизилась на 5—14%, что обусловлено снижением уровня цен на оптовом рынке», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В УФАС уточнили, что цены на автомобильное топливо, включая газообразное, не подлежат государственному регулированию. Тем не менее, антимонопольное управление проводит еженедельный мониторинг стоимости нефтепродуктов и газомоторного топлива. Полученные от операторов данные направляются в центральный аппарат ФАС России. Как ранее указывало агентство, в Тюменской области начали падать цены на газомоторное автомобильное топливо. Так, в Бердюжском районе его стоимость теперь составляет 21,5 рубля за литр.