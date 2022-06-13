13 июня 2022

Свердловский министр ушел в отпуск на несколько месяцев. Инсайд

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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, карлов андрей
Министр здравоохранения региона Андрей Карлов ушел в отпуск Фото:

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов будет отсутствовать на рабочем месте несколько месяцев по личным причинам. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Официально Карлов находится в отпуске.

«Министр Андрей Карлов с начала июня отсутствует на рабочем месте. Предполагается, что его не будет где-то шесть месяцев. Причина столь долгого отпуска пока неизвестна. Будет ли он работать удаленно, тоже пока неизвестно», — поделился источник.

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Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. Там подтвердили, что министр Карлов действительно находится в отпуске.

Ранее агентство писало, в августе 2021 года министру здравоохранения Андрею Карлову прочат отставку. Позже появилась информация, главврач горбольницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев может занять пост министра регионального здравоохранения.

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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов будет отсутствовать на рабочем месте несколько месяцев по личным причинам. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Официально Карлов находится в отпуске. «Министр Андрей Карлов с начала июня отсутствует на рабочем месте. Предполагается, что его не будет где-то шесть месяцев. Причина столь долгого отпуска пока неизвестна. Будет ли он работать удаленно, тоже пока неизвестно», — поделился источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. Там подтвердили, что министр Карлов действительно находится в отпуске. Ранее агентство писало, в августе 2021 года министру здравоохранения Андрею Карлову прочат отставку. Позже появилась информация, главврач горбольницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев может занять пост министра регионального здравоохранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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