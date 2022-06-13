Министр здравоохранения региона Андрей Карлов ушел в отпуск Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов будет отсутствовать на рабочем месте несколько месяцев по личным причинам. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Официально Карлов находится в отпуске.

«Министр Андрей Карлов с начала июня отсутствует на рабочем месте. Предполагается, что его не будет где-то шесть месяцев. Причина столь долгого отпуска пока неизвестна. Будет ли он работать удаленно, тоже пока неизвестно», — поделился источник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. Там подтвердили, что министр Карлов действительно находится в отпуске.

Ранее агентство писало, в августе 2021 года министру здравоохранения Андрею Карлову прочат отставку. Позже появилась информация, главврач горбольницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев может занять пост министра регионального здравоохранения.