Минобороны РФ: националисты расстреляли 32 сдавшихся бойца ВСУ

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Волноваха после освобождения от ВСУ. ДНР, Волноваха
Националисты открыли огонь по сдающимся военнослужащим ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевики националистических батальонов Украины открыли огонь по спинам пожелавших сложить оружие бойцов ВСУ. В результате инцидента погибли 32 человека.

«В результате расстрела националистами в Новомихайловке получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих», — сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время своего брифинга. Согласно информации военного ведомства, военнослужащие 25-го батальона механизированной бригады ВСУ после огневой подготовки со стороны РФ приняли решение сложить оружие. Они связались с российскими войсками и с белыми флагами начали выдвигаться в сторону позиций РФ. В этот момент по ним был открыт огонь со стороны заградотряда украинских националистов, прибывшего на позиции.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

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Боевики националистических батальонов Украины открыли огонь по спинам пожелавших сложить оружие бойцов ВСУ. В результате инцидента погибли 32 человека. «В результате расстрела националистами в Новомихайловке получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих», — сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время своего брифинга. Согласно информации военного ведомства, военнослужащие 25-го батальона механизированной бригады ВСУ после огневой подготовки со стороны РФ приняли решение сложить оружие. Они связались с российскими войсками и с белыми флагами начали выдвигаться в сторону позиций РФ. В этот момент по ним был открыт огонь со стороны заградотряда украинских националистов, прибывшего на позиции. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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