Минобороны РФ: националисты расстреляли 32 сдавшихся бойца ВСУ

14 июня 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Националисты открыли огонь по сдающимся военнослужащим ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики националистических батальонов Украины открыли огонь по спинам пожелавших сложить оружие бойцов ВСУ. В результате инцидента погибли 32 человека. «В результате расстрела националистами в Новомихайловке получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих», — сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время своего брифинга. Согласно информации военного ведомства, военнослужащие 25-го батальона механизированной бригады ВСУ после огневой подготовки со стороны РФ приняли решение сложить оружие. Они связались с российскими войсками и с белыми флагами начали выдвигаться в сторону позиций РФ. В этот момент по ним был открыт огонь со стороны заградотряда украинских националистов, прибывшего на позиции. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Боевики националистических батальонов Украины открыли огонь по спинам пожелавших сложить оружие бойцов ВСУ. В результате инцидента погибли 32 человека. «В результате расстрела националистами в Новомихайловке получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих», — сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время своего брифинга. Согласно информации военного ведомства, военнослужащие 25-го батальона механизированной бригады ВСУ после огневой подготовки со стороны РФ приняли решение сложить оружие. Они связались с российскими войсками и с белыми флагами начали выдвигаться в сторону позиций РФ. В этот момент по ним был открыт огонь со стороны заградотряда украинских националистов, прибывшего на позиции. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.