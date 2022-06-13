Николай Клейн — один из известнейших екатеринбургских промышленников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выдвинул гендиректора ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (специализируется в производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет) Николая Клейна в почетные граждане города. У гордумы своего кандидата пока нет, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Хотя заседание конкурсной комиссии, куда входят чиновники и депутаты, запланировано уже на 21 июня.

«Орлов предложил присвоить звание „Почетный гражданин Екатеринбурга“ Клейну. Выглядит логично: сегодня его предприятие, МЗиК, выполняет гособоронзаказ», — поделился инсайдер. В пресс-службе администрации пока не комментируют это. Николай Клейн возглавляет МЗиК с 1997 года. На предприятии он работает с 1978-го.

Решение о новом почетном гражданине Екатеринбурга гордума примет 9 августа. Клейна номинировали на это звание и в предыдущие годы, но он отказывался. Наиболее памятный такой случай произошел в 2020 году, когда сначала бизнесмен, глава РМК Игорь Алтушкин, а затем и Клейн предложили властям наградить кого-то из заслуженных врачей, борющихся с коронавирусом. Так в итоге и сделали: путем переголосования почетным гражданином стал инфекционист Александр Харитонов. Награду Алтушкину, внесшему большой вклад в борьбу с пандемией, вручили в 2021-м.