13 июня 2022

Свердловские подростки отравились неизвестными таблетками

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области четверо подростков отравились таблетками с неустановленным веществом Фото:

В Верхней Салде Свердловской области четыре человека, трое из которых несовершеннолетние, отравились таблетками с неустановленным веществом. Один из молодых людей погиб. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, ведомство организует проверку по факту смерти 19-летнего парня.

«Следственным отделом по Верхней Салде СКР по Свердловской области по факту случившегося проводится процессуальная проверка. Точная причина смерти 19-летнего молодого человека устанавливается в ходе судмедэкспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В региональном отделении прокуратуры отметили, что из-за таблеток пострадали также трое несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет. Все состояли на учете в органах профилактики.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ребенок из Екатеринбурга отравился просроченными сосисками, купленными в магазине торговой сети «Пятерочка». Врачам пришлось доставить подростка в больницу с гастроэнтеритом. Компенсацию за отравление снизили в пять раз — до 10 тысяч рублей.

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В Верхней Салде Свердловской области четыре человека, трое из которых несовершеннолетние, отравились таблетками с неустановленным веществом. Один из молодых людей погиб. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, ведомство организует проверку по факту смерти 19-летнего парня. «Следственным отделом по Верхней Салде СКР по Свердловской области по факту случившегося проводится процессуальная проверка. Точная причина смерти 19-летнего молодого человека устанавливается в ходе судмедэкспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. В региональном отделении прокуратуры отметили, что из-за таблеток пострадали также трое несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет. Все состояли на учете в органах профилактики. Ранее URA.RU сообщало о том, что ребенок из Екатеринбурга отравился просроченными сосисками, купленными в магазине торговой сети «Пятерочка». Врачам пришлось доставить подростка в больницу с гастроэнтеритом. Компенсацию за отравление снизили в пять раз — до 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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