Свердловские подростки отравились неизвестными таблетками

В Свердловской области четверо подростков отравились таблетками с неустановленным веществом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Верхней Салде Свердловской области четыре человека, трое из которых несовершеннолетние, отравились таблетками с неустановленным веществом. Один из молодых людей погиб. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, ведомство организует проверку по факту смерти 19-летнего парня.

«Следственным отделом по Верхней Салде СКР по Свердловской области по факту случившегося проводится процессуальная проверка. Точная причина смерти 19-летнего молодого человека устанавливается в ходе судмедэкспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В региональном отделении прокуратуры отметили, что из-за таблеток пострадали также трое несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет. Все состояли на учете в органах профилактики.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ребенок из Екатеринбурга отравился просроченными сосисками, купленными в магазине торговой сети «Пятерочка». Врачам пришлось доставить подростка в больницу с гастроэнтеритом. Компенсацию за отравление снизили в пять раз — до 10 тысяч рублей.