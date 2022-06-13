13 июня 2022

Из Кольцово на юг России отправили 100 тысяч доз спермы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка АПК тюменской области. Тюмень, бык, животноводство, апк
Биоматериал быков будут использовать в Краснодарском крае Фото:

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Краснодарский край самолетом отправлена партия спермы крупного рогатого скота. Перед вылетом биоматериал досмотрели сотрудники отдела ветеринарной службы и не нашли нарушений, сообщается на сайте свердловского управления Россельхознадзора.

«Из международного аэропорта Кольцово города Екатеринбурга отправлено в замороженном виде более 100 000 доз генетического материала крупного рогатого скота происхождением США и Канада. Большая партия спермы направлена авиатранспортом через Москву в адрес краснодарской компании», — сказано в сообщении Россельхознадзора.

В Свердловскую область груз поступил из Казахстана в 17 специальных сосудах, предназначенных для хранения и транспортировки в состоянии глубокой заморозки. В ведомстве уточнили, что материал соответствовал всем нормам и был подкреплен ветеринарными документами.

Ранее в аэропорт Кольцово из Нижегородской области прибыла партия спермы племенных быков. Генетический материал предназначен для хозяйств Свердловской, Челябинской областей и Башкирии.

Сперму быков отправили в специальных емкостях
Фото:

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Из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Краснодарский край самолетом отправлена партия спермы крупного рогатого скота. Перед вылетом биоматериал досмотрели сотрудники отдела ветеринарной службы и не нашли нарушений, сообщается на сайте свердловского управления Россельхознадзора. «Из международного аэропорта Кольцово города Екатеринбурга отправлено в замороженном виде более 100 000 доз генетического материала крупного рогатого скота происхождением США и Канада. Большая партия спермы направлена авиатранспортом через Москву в адрес краснодарской компании», — сказано в сообщении Россельхознадзора. В Свердловскую область груз поступил из Казахстана в 17 специальных сосудах, предназначенных для хранения и транспортировки в состоянии глубокой заморозки. В ведомстве уточнили, что материал соответствовал всем нормам и был подкреплен ветеринарными документами. Ранее в аэропорт Кольцово из Нижегородской области прибыла партия спермы племенных быков. Генетический материал предназначен для хозяйств Свердловской, Челябинской областей и Башкирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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