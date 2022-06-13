Источник: свердловский министр уйдет в отставку из отпуска

Министр здравоохранения региона Андрей Карлов находится в должности почти два года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, находящийся в должности почти два года, готовится покинуть свой пост. Уход с высокопоставленной должности ожидается после долгосрочного отпуска, в который он ушел в начале июня. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Региональный министр здравоохранения Андрей Карлов готовится уйти со своего поста. Многие связывают уход с тем, что правительство, скорее всего, отправится в отставку, и дожидаться официального увольнения он просто не хочет», — говорит информатор.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что в августе 2021 года министру здравоохранения Андрею Карлову прочат отставку. Позже появилась информация, что главврач горбольницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев может занять пост министра регионального здравоохранения.