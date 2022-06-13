Источник: свердловский министр уйдет в отставку из отпуска

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, находящийся в должности почти два года, готовится покинуть свой пост. Уход с высокопоставленной должности ожидается после долгосрочного отпуска, в который он ушел в начале июня. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Региональный министр здравоохранения Андрей Карлов готовится уйти со своего поста. Многие связывают уход с тем, что правительство, скорее всего, отправится в отставку, и дожидаться официального увольнения он просто не хочет», — говорит информатор.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее агентство писало, что в августе 2021 года министру здравоохранения Андрею Карлову прочат отставку. Позже появилась информация, что главврач горбольницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев может занять пост министра регионального здравоохранения.
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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, находящийся в должности почти два года, готовится покинуть свой пост. Уход с высокопоставленной должности ожидается после долгосрочного отпуска, в который он ушел в начале июня. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Региональный министр здравоохранения Андрей Карлов готовится уйти со своего поста. Многие связывают уход с тем, что правительство, скорее всего, отправится в отставку, и дожидаться официального увольнения он просто не хочет», — говорит информатор. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что в августе 2021 года министру здравоохранения Андрею Карлову прочат отставку. Позже появилась информация, что главврач горбольницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев может занять пост министра регионального здравоохранения.