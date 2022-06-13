Режиссер Андреасян рассказал, кто сыграет летчика-героя Юсупова. Фото

14 июня 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

К съемкам про героический подвиг Юсупова должны приступить в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье Режиссер Сарик Андреасян заявил, что командира судна Дамира Юсупова, который посадил лайнер в кукурузном поле, сыграет актер Егор Бероев. Об этом режиссер написал в своей соцсети. «Совсем скоро приступаем к съемкам фильма „На солнце, вдоль рядов кукурузы“! Многие из вас спрашивали и писали в комментариях и в личку, что только Егор Бероев должен играть Дамира Юсупова. Мы тоже так считаем», — рассказал Андреасян. Также он рассказал, что актеру понравился сценарий, поэтому вскоре команда приступит к съемке картины. Ранее режиссер Сарик Андреасян, имеющий скандальную репутацию в медиасреде, заявил, что займется производством фильма про аварийную посадку «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. Консультантом выступил летчик-герой Дамир Юсупов. Событие произошло 15 августа 2019 года, когда самолет А-321 «Уральских авиалиний» под управлением командира судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина совершил аварийную посадку спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский. Двигатели лайнера загорелись после попадания в них птиц. Командир судна Юсупов принял решение посадить лайнер в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, в результате происшествия все остались живы. По словам режиссера, многие россияне просили выбрать на роль Юсупова Бероева Фото: социальная сеть режиссера Сарика Андреасяна Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что командира судна Дамира Юсупова, который посадил лайнер в кукурузном поле, сыграет актер Егор Бероев. Об этом режиссер написал в своей соцсети. «Совсем скоро приступаем к съемкам фильма „На солнце, вдоль рядов кукурузы“! Многие из вас спрашивали и писали в комментариях и в личку, что только Егор Бероев должен играть Дамира Юсупова. Мы тоже так считаем», — рассказал Андреасян. Также он рассказал, что актеру понравился сценарий, поэтому вскоре команда приступит к съемке картины. Ранее режиссер Сарик Андреасян, имеющий скандальную репутацию в медиасреде, заявил, что займется производством фильма про аварийную посадку «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. Консультантом выступил летчик-герой Дамир Юсупов. Событие произошло 15 августа 2019 года, когда самолет А-321 «Уральских авиалиний» под управлением командира судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина совершил аварийную посадку спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский. Двигатели лайнера загорелись после попадания в них птиц. Командир судна Юсупов принял решение посадить лайнер в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, в результате происшествия все остались живы.