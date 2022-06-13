13 июня 2022

Режиссер Андреасян рассказал, кто сыграет летчика-героя Юсупова. Фото

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Дамир Юсупов на Елке желаний от Дорогами добра. Свердловская область, Арамиль, юсупов дамир
К съемкам про героический подвиг Юсупова должны приступить в 2022 году Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что командира судна Дамира Юсупова, который посадил лайнер в кукурузном поле, сыграет актер Егор Бероев. Об этом режиссер написал в своей соцсети.

«Совсем скоро приступаем к съемкам фильма „На солнце, вдоль рядов кукурузы“! Многие из вас спрашивали и писали в комментариях и в личку, что только Егор Бероев должен играть Дамира Юсупова. Мы тоже так считаем», — рассказал Андреасян. Также он рассказал, что актеру понравился сценарий, поэтому вскоре команда приступит к съемке картины.

Ранее режиссер Сарик Андреасян, имеющий скандальную репутацию в медиасреде, заявил, что займется производством фильма про аварийную посадку «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. Консультантом выступил летчик-герой Дамир Юсупов. Событие произошло 15 августа 2019 года, когда самолет А-321 «Уральских авиалиний» под управлением командира судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина совершил аварийную посадку спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский. Двигатели лайнера загорелись после попадания в них птиц. Командир судна Юсупов принял решение посадить лайнер в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, в результате происшествия все остались живы.

По словам режиссера, многие россияне просили выбрать на роль Юсупова Бероева
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Режиссер Сарик Андреасян заявил, что командира судна Дамира Юсупова, который посадил лайнер в кукурузном поле, сыграет актер Егор Бероев. Об этом режиссер написал в своей соцсети. «Совсем скоро приступаем к съемкам фильма „На солнце, вдоль рядов кукурузы“! Многие из вас спрашивали и писали в комментариях и в личку, что только Егор Бероев должен играть Дамира Юсупова. Мы тоже так считаем», — рассказал Андреасян. Также он рассказал, что актеру понравился сценарий, поэтому вскоре команда приступит к съемке картины. Ранее режиссер Сарик Андреасян, имеющий скандальную репутацию в медиасреде, заявил, что займется производством фильма про аварийную посадку «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. Консультантом выступил летчик-герой Дамир Юсупов. Событие произошло 15 августа 2019 года, когда самолет А-321 «Уральских авиалиний» под управлением командира судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина совершил аварийную посадку спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский. Двигатели лайнера загорелись после попадания в них птиц. Командир судна Юсупов принял решение посадить лайнер в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, в результате происшествия все остались живы.
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