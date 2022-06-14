Сбербанк снизил ставку по ипотеке

14 июня 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Снижение составило 0,4% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сбербанк продолжает уменьшать ставки по своим ипотечным программам. Очередное снижение составило 0,4 процентных пункта — теперь минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке и на вторичное жилье в рамках базовой программы составляет 10,5% годовых. Об этом заявил Николай Васев, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик». «Мы продолжаем последовательно снижать ставки, оперативно реагируя на снижение Банком России ключевой ставки. Это отличные новости для заемщиков, ведь доступность всех наших ипотечных программ стабильно растет, что, наряду с широким ассортиментом льготных программ, позитивно сказывается на рынке жилья», — пояснил он. Его словам приводит пресс-служба банка. Сбер продолжает наращивать темпы кредитования. По данным аналитиков сервиса «Домклик», только за пять месяцев этого года выдано 300 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 923 миллиарда рублей. На днях Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на один процентный пункт. Минимальная базовая ставка тогда составила 14,9% годовых. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сбербанк продолжает уменьшать ставки по своим ипотечным программам. Очередное снижение составило 0,4 процентных пункта — теперь минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке и на вторичное жилье в рамках базовой программы составляет 10,5% годовых. Об этом заявил Николай Васев, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик». «Мы продолжаем последовательно снижать ставки, оперативно реагируя на снижение Банком России ключевой ставки. Это отличные новости для заемщиков, ведь доступность всех наших ипотечных программ стабильно растет, что, наряду с широким ассортиментом льготных программ, позитивно сказывается на рынке жилья», — пояснил он. Его словам приводит пресс-служба банка. Сбер продолжает наращивать темпы кредитования. По данным аналитиков сервиса «Домклик», только за пять месяцев этого года выдано 300 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 923 миллиарда рублей. На днях Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на один процентный пункт. Минимальная базовая ставка тогда составила 14,9% годовых.