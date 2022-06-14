Тюменской порнозвезде угрожают из-за обращения к Зеленскому. Видео

14 июня 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

13 июня Лола Тейлор предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому сложить оружие в обмен на секс Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Тюменской порнозвезде Лоле Тейлор (Любови Бушуевой) начали поступать угрозы после того, как она записала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением сложить оружие в обмен на секс. Об этом Тейлор рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Предлагаю забыть всем о моей шутке глупой. Хотела, знаете, что сказать, по поводу угроз и прочего? Бывает просто такое: ну вот просто ляпнешь. Ну ляпнула. И чего, теперь меня х… крыть (обзывать — прим. ред.)?», — заявила Тейлор на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Днем ранее она записала обращение к президенту Украины, в котором заявила, что готова заняться с ним сексом, если он прикажет военнослужащим своей страны сложить оружие. Соответствующий видеоролик получил широкий отклик в соцсетях и стал вирусным. Порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Свердловской области, затем — переехала в Москву. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменской порнозвезде Лоле Тейлор (Любови Бушуевой) начали поступать угрозы после того, как она записала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением сложить оружие в обмен на секс. Об этом Тейлор рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Предлагаю забыть всем о моей шутке глупой. Хотела, знаете, что сказать, по поводу угроз и прочего? Бывает просто такое: ну вот просто ляпнешь. Ну ляпнула. И чего, теперь меня х… крыть (обзывать — прим. ред.)?», — заявила Тейлор на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Днем ранее она записала обращение к президенту Украины, в котором заявила, что готова заняться с ним сексом, если он прикажет военнослужащим своей страны сложить оружие. Соответствующий видеоролик получил широкий отклик в соцсетях и стал вирусным. Порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Свердловской области, затем — переехала в Москву. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость.