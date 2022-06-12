Порноактриса Лола Тейлор предложила Зеленскому сдаться за секс, чтобы не страдали люди Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому сложить оружие в обмен на секс. Свое обращение она опубликовала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мое обращение сейчас к Зеленскому. Зеленский, пожалуйста, брось оружие. Если ты это сделаешь, то я тебе дам… <…> И получишь секс со мной», — сообщила в своем заявлении Тейлор. Она также добавила, что сдаться нужно, чтобы не страдали люди.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор родилась в Ишиме. Некоторое время она жила в Свердловской области, после чего переехала в Москву и начала карьеру актрисы кино для взрослых.

Россия и Украина уже проводили несколько раундов переговоров по урегулированию конфликта, однако они ни к чему не привели. Стороны обсуждали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, которую объявил президент РФ Владимир Путин. 14 мая Путин сообщил, что «переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически в них не участвует». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что «противоречивость заявлений официальных лиц Киева не позволяет оценить вероятность возобновления переговорного процесса».