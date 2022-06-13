На пермских автозаправках подешевели бензин и газ

Моторное топливо в Пермском крае дешевеет уже четвертый месяц Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермьстат подвел итоги изменения цен на бензин, дизельное и газовое моторное топливо в Пермском крае за май. Сильнее всего за месяц снизилась стоимость газа для заправки автомобилей.

«Моторное топливо за май подешевело в среднем на 1%. Стоимость газового топлива упала на 8,3% за месяц и на 19,2% — с начала года», — указано в статистике на сайте Пермьстата.

По данным Росстата, средняя стоимость бензина АИ-92 в Пермском крае по состоянию на 3 июня составила 47,23 руб. за литр (-0,02 руб.), АИ-95 — 51,27 руб. (-0,08 руб.), АИ-98 и выше — 60,12 руб. (-0,03 руб.), дизельного топлива — 54,42 руб. (-0,04 руб.).

Подешевели и сами автомобили. За месяц стоимость новых и подержанных легковых иномарок уменьшилась на 1,1-5,5%. Шины на легковые автомобили снизились в цене на 1,2%. А вот годовая стоимость полиса ОСАГО поднялась в мае на 7,1%.

В 2021 году цены на топливо наоборот активно росли. Ранее URA.RU сообщало, что пермские антимонопольщики возбудили дело в отношении ООО «Уралнефтепродукт» — дочернего предприятия «Лукойла» — из-за резкого повышения цен на бензин в Пермском крае.