Басурин попросил у РФ дополнительное вооружение

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Пресс-конференция заместителя командующего по оперативным вопросам полковника Эдуарда Басурина. Донецк, ДНР, днр, басурин эдуард
Российские «Искандеры» нужны для уничтожения артиллерии ВСУ, сообщил Эдуард Басурин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Донецкой народной республике нужно больше российских комплексов «Искандер» и дополнительная авиация. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«ДНР просит Россию задействовать дополнительные „Искандеры“ и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ. Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии», — сказал Басурин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин также попросил у России дополнительные войска. «Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — заявил Пушилин.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Донецкой народной республике нужно больше российских комплексов «Искандер» и дополнительная авиация. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «ДНР просит Россию задействовать дополнительные „Искандеры“ и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ. Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии», — сказал Басурин. Ранее глава ДНР Денис Пушилин также попросил у России дополнительные войска. «Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — заявил Пушилин. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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