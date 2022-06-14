Басурин попросил у РФ дополнительное вооружение

14 июня 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Российские «Искандеры» нужны для уничтожения артиллерии ВСУ, сообщил Эдуард Басурин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Донецкой народной республике нужно больше российских комплексов «Искандер» и дополнительная авиация. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «ДНР просит Россию задействовать дополнительные „Искандеры“ и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ. Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии», — сказал Басурин. Ранее глава ДНР Денис Пушилин также попросил у России дополнительные войска. «Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — заявил Пушилин. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Донецкой народной республике нужно больше российских комплексов «Искандер» и дополнительная авиация. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «ДНР просит Россию задействовать дополнительные „Искандеры“ и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ. Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии», — сказал Басурин. Ранее глава ДНР Денис Пушилин также попросил у России дополнительные войска. «Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — заявил Пушилин. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.