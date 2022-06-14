Курганец судится с предприятием из-за незаконного увольнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана Юрий Постовалов подал в суд на НПО «Курганприбор», принадлежавшее сенатору Сергею Муратову. Мужчина обвиняет руководство завода в незаконном увольнении. В решении юридических вопросов ему помогает коллегия адвокатов Михаила Барщевского. Об этом URA.RU рассказал сам Постовалов.

«Основная цель суда — восстановить меня в должности ведущего технолога цеха №1. Но на данном этапе я пока добиваюсь того, чтобы мне выдали документы, связанные с увольнением. Также я обратился к юристу Михаилу Барщевскому, с которым мы знакомы еще с 1990-х. Он пригласил меня в Москву и предложил помощь от коллегии адвокатов „Барщевский и партнеры“. Он сказал, что если в Кургане мы не выиграем суд, то будем разбираться уже на уровне Москвы», — говорит Постовалов.

В том числе мужчина направил заявление руководству завода и попросил предоставить ему приказы об увольнении. На его обращение генеральный директор НПО «Курганприбор» Федор Колосовников ответил следующее: «Трудовое законодательство не содержит положений, предусматривающих обязанность работодателя по выдаче документов, послуживших основанием для расторжения трудового договора с работником, совершившим прогул». Копии данных документов есть в распоряжении редакции.

По словам Постовалова, первое судебное заседание было назначено в городском курганском суде на 6 июня, но оно не состоялось из-за неявки ответчика, поэтому заседание перенесли на 22 июня. В пресс-службе городского суда URA.RU подтвердили данную информацию.

URA.RU также направило официальный запрос руководству НПО «Курганприбор». На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что суд заставил школу вернуть на работу курганца, писавшего Путину. Мужчина выиграл спор с психиатрической больницей и образовательным учреждением.

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